МИД Азербайджана осудило теракт на стадионе в Манчестере

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило атаку на стадионе в Манчестере. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования семьям погибших и британским властям в связи со случившимся", - заявили в МИД Азербайджана.

Отметим, что вечером 22 мая во время концерта на "Манчестер-арене" произошел взрыв. В ходе инцидента погибли 22, пострадали около 60 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасающим террористическим актом. По информации полиции, виновным во взрыве является террорист-смертник, который по предварительным данным, действовал в одиночку.