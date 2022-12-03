МИД Азербайджана направил Ирану ноту

В посольство Ирана в Азербайджане была направлена ​​соответствующая нота с целью разъяснения распространенной информации о незаконном пересечении граждан Ирана на азербайджанские территории.

В посольство Ирана в Азербайджане была направлена ​​соответствующая нота с целью разъяснения распространенной информации о незаконном проникновении граждан Ирана на азербайджанские территории.

Об этом заявил Report руководитель управления пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Представитель МИД отметил, что в настоящее время ожидается ответ с противоположной стороны.

"Какой-либо зарубежный визит на территории Азербайджанской Республики должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципов суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул А. Гаджизаде.

Отметим, что в последнее время распространилась информация о том, что 14 граждан Ирана вне установленных законом погранично-пропускных пунктов проникли на территорию Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.