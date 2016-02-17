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    МИД Азербайджана: Мы выступаем за поиск политического решения кризиса в соответствии с волей народа Сирии

    Азербайджан поддерживает мир и прекращение огня в регионе

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан выступает за мир и прекращение огня в регионе, а также поиск политического решения кризиса в соответствии с волей сирийского народа". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя кризис в Сирии.

    Х. Гаджиев напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 4 февраля на конференции "Поддержка Сирии и региона" в Лондоне, довел до сведения международной общественности позицию Азербайджана по сирийскому кризису  и опыт нашей страны  в связи с ликвидацией гуманитарной катастрофы в этой стране. 

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