МИД Азербайджана: Иран примет участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий

Государственные и частные компании Ирана выразили заинтересованность в участии в проектах, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации территорий.

Государственные и частные компании Ирана выразили заинтересованность в участии в проектах, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.

«Поступили обращения от них. Эти предложения в настоящее время проходят оценку. Считаю, что один из них планируется реализовать в ближайшие недели», - сказал министр.