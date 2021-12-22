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МИД Азербайджана: Иран примет участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий

МИД Азербайджана: Иран примет участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий Государственные и частные компании Ирана выразили заинтересованность в участии в проектах, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации территорий.
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 21:28
МИД Азербайджана: Иран примет участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий

Государственные и частные компании Ирана выразили заинтересованность в участии в проектах, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.

«Поступили обращения от них. Эти предложения в настоящее время проходят оценку. Считаю, что один из них планируется реализовать в ближайшие недели», - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке İran azad edilmiş ərazilərin bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirak edəcək

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