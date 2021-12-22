МИД Азербайджана: Иран примет участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий

Государственные и частные компании Ирана выразили заинтересованность в участии в проектах, связанных с восстановлением освобожденных от оккупации территорий.
Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдуллахианом.
«Поступили обращения от них. Эти предложения в настоящее время проходят оценку. Считаю, что один из них планируется реализовать в ближайшие недели», - сказал министр.