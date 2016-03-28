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    МИД: Азербайджан решительно осуждает теракт в пакистанском Лахоре

    Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и братскому народу Пакистана

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан решительно осуждает террористический акт, совершенный 27 марта в пакистанском Лахоре и приведший к большому количеству  жертв и ранений среди людей, включая детей. Особое беспокойство вызывает тот факт, что террорист-смертник выбрал своей целью место, где находились дети". Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

    "Мы выражаем глубокие соболезнования  семьям погибших и братскому народу Пакистана, а также  желаем  скорейшего выздоровления раненым. 

    Как страна, пострадавшая от терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и решительно поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом", - заявил Х.  Гаджиев.

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