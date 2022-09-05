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МИД Азербайджана осудил нападение на посольство России в Кабуле

МИД Азербайджана осудил нападение на посольство России в Кабуле Азербайджан осуждает террористическое нападение на посольство Российской Федерации в Кабуле.
Внешняя политика
5 сентября 2022 г. 14:50
МИД Азербайджана осудил нападение на посольство России в Кабуле

Азербайджан осуждает террористическое нападение на посольство Российской Федерации в Кабуле.

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

"Мы опечалены новостью о гибели двух российских дипломатов, а также афганских граждан в результате террористического нападения на посольство Российской Федерации в Кабуле 5 сентября 2022 года. Азербайджан, как государство, столкнувшееся с терроризмом, решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушение на жизнь дипломатов недопустимо.

Выражаем соболезнования членам семей и близким погибших в результате теракта и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва у здания посольства РФ в Кабуле погибли около 20 человек, в том числе два сотрудника дипмиссии России. По предварительной информации, взрывное устройство активировал смертник, находившийся в скоплении людей у консульского отдела посольства.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA condemns attack on Russian embassy in Kabul
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Kabildə Rusiya səfirliyinə hücumu pisləyib

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