МИД: Азербайджан не намерен закрывать посольство в Швеции

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Мы не собираемся закрывать никакие посольства Азербайджана, в том числе и в Швеции".

Как сообщает Report, об этом рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам представителя МИД, информация о том, что Азербайджан закрывает посольство в Швеции, не соответствует действительности.

"Напротив, учитывая все более активную внешнюю политику, проводимую Азербайджаном, и растущее уважение со стороны международного сообщества, мы намерены еще больше увеличить число наших зарубежных представительств", - сказала она.