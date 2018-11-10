 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: Азербайджан не намерен закрывать посольство в Швеции

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Мы не собираемся закрывать никакие посольства Азербайджана, в том числе и в Швеции".

    Как сообщает Report, об этом рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

    По словам представителя МИД, информация о том, что Азербайджан закрывает посольство в Швеции, не соответствует действительности.

    "Напротив, учитывая все более активную внешнюю политику, проводимую Азербайджаном, и растущее уважение со стороны международного сообщества, мы намерены еще больше увеличить число наших зарубежных представительств", - сказала она.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi