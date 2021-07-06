МИД: Азербайджан готов принять миссию УВКБ ООН

"В результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), достигнута договоренность об организации миссии УВКБ ООН на территории нашей страны, которые подверглись воздействию кон

"В результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), достигнута договоренность об организации миссии УВКБ ООН на территории нашей страны, которые подверглись воздействию конфликта".

Как передает Report, об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

"В целом хотим подчеркнуть, что Азербайджан, руководствуясь принципами международного права, в частности принципом государственного суверенитета в связи с осуществлением гуманитарных миссий, готов принимать на своей территории международные миссии. В этом контексте мы ждем от организации конкретной информации в связи с осуществлением миссии УВКБ ООН на освобождённые территории. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что Азербайджан готов принять миссию УВКБ ООН на основе принципов международного права", - сказала представитель МИД страны.