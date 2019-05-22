МИД: Армения использует армянского игрока "Арсенала" в своих провокационных целях

Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения в своих провокационных целях.

Как передает Report, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в в связи с заявлением МИД Армении.

Так как, пресс-секретарь МИД Армении выступила с заявлением по поводу финального матча Лиги Европы УЕФА, который состоится в Баку, и информационной кампании вокруг вопроса приезда в Баку игрока "Арсенала" Г.Мхитаряна.

Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджанская сторона предоставила информацию о том, что она обеспечит в полной мере безопасность всех игроков, которые примут участие в финальной игре Лиги Европы УЕФА в Баку 29 мая сего года, в том числе игрока футбольного клуба «Арсенал» Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков.

"Я лично как представитель Министерства иностранных дел, отвечая на вопросы относительно этого, неоднократно заявляла, что Азербайджан не отождествляет спорт с политикой. Азербайджан не впервые принимает значимые спортивные соревнования, а проводимых до сих пор в столице страны многочисленных спортивных состязаниях участвовали в том числе и спортсмены армянского происхождения.

Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба «Арсенал» армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем превратить спорт в инструмент политики.

Участие МИД Армении в подобной игре вызывает лишь сожаление. Увы, этот шаг наглядно продемонстрировал, что Армения не ориентирована на то, чтобы готовить народы к миру, о чем говорится в заявлениях сопредседателей Минской группы. К сожалению, Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях. Это также продемонстрировало, что в первую очередь именно армянский народ нуждается в подготовке к миру. Невероятно и абсурдно, что Армения, являющаяся моноэтнической страной, проведшей этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религиозных и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру. Организация на высоком уровне финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку, знакомство посещающих страну иностранцев (будь то футболисты, либо болельщики) с реальной ситуацией в Азербайджане станет лучшим ответом на необоснованные претензии МИД Армении.", - отметила глава пресс-службы.