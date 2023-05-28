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МИД Албании, Польши и Сербии поздравили Азербайджан

МИД Албании, Польши и Сербии поздравили Азербайджан Министерство иностранных дел Албании поздравило Азербайджанское государство и народ с 28 мая - Днем Независимости.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 17:06
МИД Албании, Польши и Сербии поздравили Азербайджан

Министерство иностранных дел Албании поздравило Азербайджанское государство и народ с 28 мая - Днем Независимости.

Как сообщает Report, о этом говорится в публикации министерства в Twitter.

Было отмечено, что в этом году также отмечается 30-летие дипломатических отношений между Албанией и Азербайджаном: “Поздравляем наших азербайджанских друзей с Днем независимости! Желаем им процветающего и мирного будущего для региона”.

МИД Польши также поздравил нашу страну: "Поздравляем азербайджанский народ с Днем независимости и выражаем наилучшие пожелания".

В поздравлении МИД Сербии отмечается: "Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения наших двусторонних и многосторонних дружеских отношений и сотрудничества".

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Версия на английском языке Foreign ministries of Albania, Poland, Serbia congratulate Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Albaniya, Polşa və Serbiya XİN-ləri Azərbaycanı təbrik edib

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