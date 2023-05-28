МИД Албании, Польши и Сербии поздравили Азербайджан

Министерство иностранных дел Албании поздравило Азербайджанское государство и народ с 28 мая - Днем Независимости.
Как сообщает Report, о этом говорится в публикации министерства в Twitter.
Было отмечено, что в этом году также отмечается 30-летие дипломатических отношений между Албанией и Азербайджаном: “Поздравляем наших азербайджанских друзей с Днем независимости! Желаем им процветающего и мирного будущего для региона”.
МИД Польши также поздравил нашу страну: "Поздравляем азербайджанский народ с Днем независимости и выражаем наилучшие пожелания".
В поздравлении МИД Сербии отмечается: "Мы с нетерпением ждем дальнейшего расширения наших двусторонних и многосторонних дружеских отношений и сотрудничества".