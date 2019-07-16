Спецпредставитель: Мы предложили Грузии осмотреть несогласованные участки границы во второй половине августа

"Официальный Баку предложил провести во второй половине августа соответствующие измерительные работы и осмотреть несогласованные участки азербайджано-грузинской границы".

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов.

"С чувством сожаления должен отметить, что в работе комиссий Грузии и Азербайджана были большие перерывы. Причиной таких перерывов является частая смена партнеров. Азербайджанская сторона приложила усилия для того, чтобы заседания комиссий были продолжительными и последовательными. На прошедшем в Баку 23-24 мая этого года очередном 12-м заседании по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией на уровне рабочих групп было достигнуто соглашение о проведении соответствующих измерительных работ и осмотре несогласованных участков госграницы. Мы предложили провести указанные работы во второй половине августа этого года. Согласно результатам указанной встречи, очередное заседание комиссии планируется провести в Грузии", - отметил он.