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Спикер: Межпарламентское сотрудничество между Грузией и Азербайджаном будет развиваться и укрепляться

Межпарламентское сотрудничество между Грузией-Азербайджан укрепится

"У Грузии стратегические партнерские отношения с Азербайджаном".

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

По его словам, парламенты Грузии и Азербайджана также тесно сотрудничают: "Депутаты-азербайджанцы, которые являются гражданами Грузии, также представлены в нашем парламенте. Грузия и дальше будет развивать дружеские и партнерские отношения с азербайджанским государством и народом. Надеюсь, что уровень межпарламентского сотрудничества будет еще больше развиваться и укрепляться".

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