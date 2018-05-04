Между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины прошли трехсторонние политические консультации

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая в Баку прошли трехсторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, политические консультации возглавили заместители иностранных дел Азербайджана, Турции и Украины – Халаф Халафов, Умит Ярдым и Василий Боднар.

На встрече был высоко оценен современный уровень отношений между тремя странами на двусторонней основе. Выражена уверенность в том, что политические консультации в трехстороннем формате создадут возможность для нового сотрудничества, укрепят дружеские и партнерские связи между нашими странами.

Во время политических консультаций стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности данных стран в рамках признанных на международном уровне границ. Кроме того, состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам, сотрудничеству в рамках международных организаций, а также обсудили возможности сотрудничества в других областях, в том числе в области транспорта, энергетики, образования, туризма, борьбы с терроризмом и торгово-экономической сфере.

Достигнуто соглашение по регулярному проведению трехсторонних политических консультаций и продолжению сотрудничества в этом формате на высшем уровне.