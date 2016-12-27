Между МИД Азербайджана и России прошли двусторонние консультации по правовому статусу Каспия

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Баку между Азербайджаном и Россией прошли двусторонние консультации по правовому статусу Каспийского моря.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече приняли участие делегации во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и спецпредставителем президента России по делимитации и демаркации границ со странами СНГ, послом по особым поручениям МИД Игорем Братчиковым.

На встрече прошли обсуждения по проекту Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, была отмечена важность достижения до предстоящего совещания глав МИД прикаспийских стран соглашения по всем оставшимся открытыми вопросам в указанном проекте Конвенции. Отметим, что совещание проведут в целях подготовки к предстоящей встрече в верхах прикаспийских стран.

С этой точки зрения была отмечена необходимость повышения совместных усилий для эффективного завершения очередной встречи Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских стран по разработке и подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Во время обсуждений провели обмен мнениями касательно соответствия принятой всеми прикаспийскими странами Конвенции интересам каждого из прибрежных государств и обеспечения их суверенных прав.

На прошедшей в рамках добрососедских и дружественных отношений встрече было отмечено, что проведенные в двустороннем формате консультации по вопросам Каспийского моря служат сближению позиций и согласованию оставшихся открытыми вопросов.