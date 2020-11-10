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Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор Министр иностранных дел Турции сердечно поздравил Джейхуна Байрамова и азербайджанский народ с победой
Внешняя политика
10 ноября 2020 г. 11:47
Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор
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Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции сердечно поздравил Джейхуна Байрамова и азербайджанский народ с победой. Он подчеркнул, что как два государства, но одна нация Турция разделяет радость Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность турецкому коллеге и всему братскому турецкому народу за то, что они всегда были рядом с азербайджанским народом, никогда не жалели решительной поддержки в отношении справедливой позиции нашей страны, разделяли нашу радость и горе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov had telephone conversation with Mevlüt Çavuşoğlu
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Mövlud Çavuşoğlu arasında telefon danışığı olub

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