Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Министр иностранных дел Турции сердечно поздравил Джейхуна Байрамова и азербайджанский народ с победой

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Турции сердечно поздравил Джейхуна Байрамова и азербайджанский народ с победой. Он подчеркнул, что как два государства, но одна нация Турция разделяет радость Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность турецкому коллеге и всему братскому турецкому народу за то, что они всегда были рядом с азербайджанским народом, никогда не жалели решительной поддержки в отношении справедливой позиции нашей страны, разделяли нашу радость и горе.