Между ЕС и Азербайджаном будет создан механизм диалога по вопросам безопасности и энергетики

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Между Европейским Союзом и Азербайджаном будет создан механизм диалога по вопросам безопасности и энергетики".

Как передает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что 15-заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан прошло в условиях позитивного, конструктивного и делового диалога: "На заседании с азербайджанской стороны председательствовал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, со стороны Европейского Союза - верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Между Европейским Союзом и Азербайджаном были широко обсуждены вопросы сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах.

На заседании было отмечено, что визит президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в начале 2017 года в Европейский Союз открыл новую страницу в развитии двусторонних связей и обеспечил переход отношений на качественно новый этап.

Еще раз была выражена твердая поддержка Евросоюзом железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и, в целом, развитию транспортного коридора Восток-Запад, Южного газового коридора и в этой связи проекту TAP.

Со стороны Европейского Союза была выражена полная поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".