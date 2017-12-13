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    Мевлют Чавушоглу: Мы должны поощрять признание Восточного Иерусалима столицей Палестины

    Глава МИД Турции: Мы признаем Восточный Иерусалим столицей Палестины

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Мы признаем Восточный Иерусалим столицей Палестины. Мы должны поощрять признание другими странами этого государства в рамках границ 1967 года и Восточного Иерусалима столицей Палестины".

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

    Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров участвует в заседании.

    На саммите ОИС обсуждается решение президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля и ситуация, сложившаяся после принятия данного решения.

    Напомним, что 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и принял решение о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

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