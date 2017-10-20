Мэр города Торранс: Азербайджан - важный союзник для США в регионе

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В американском городе Торранс в пригороде Лос-Анджелеса проведено широкое мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, член городского совета Торранса Хайди Эшкрафт рассказал об истории независимости Азербайджана, пройденном успешном пути, достижениях.

После мэр города Торранс Патрик Фьюри выразил удовлетворение проведением такого масштабного мероприятия в руководимом им городе. Он затронул успешное двустороннее сотрудничество США и Азербайджана, равно как и в рамках международных организаций, выделил, что Азербайджан - важный союзник для США в регионе.

После членами городского совета и мэром Патриком Фьюри было зачитано постановление городского совета Торранса об объявлении в этом городе 18 октября Днем независимости Азербайджана.

После представления постановления перед мэрией города Торранс были вынесены, а затем торжественно подняты флаги Азербайджана и США. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев подробно рассказал о борьбе нашего народа за независимость, возвращении к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в трудный для государства момент, принятии после этого целенаправленных шагов для укрепления независимости и закладывании основы современной государственности.

Н. Агаев также предоставил участникам мероприятия подробную информацию о геостратегической позиции Азербайджана, истории, богатой культуре, внешней политике, экономическом развитии, стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США.

После выступили председатель межрелигиозного совета Лос-Анджелеса, самый авторитетный христианский религиозный деятель Калифорнии епископ Хуан Карлос Мендез и видный деятель мусульманской общины Лос-Анджелеса Мухаммед Хан, рассказав о существующих в Азербайджане традициях мультикультурализма и толерантности. Они сообщили, что в стране мирно проживают люди различных вероисповеданий и этнических принадлежностей, о возможности стать примером всему миру уникальной модели толерантности Азербайджана.