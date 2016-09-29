Мехрибан Алиева встретилась с вице-президентом Болгарии и госсекретарем Казахстана

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась 29 сентября с вице-президентом Болгарии Маргаритой Поповой, находящейся с визитом в нашей стране для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме.

Как сообщает Report, на встрече первая леди Мехрибан Алиева рассказала о проектах, реализуемых руководимым ею Фондом, отметила, что эти проекты являются прекрасным средством для укрепления связей между странами. Вспомнив свой недавний визит в болгарский город Велико-Тырново, Мехрибан Алиева еще раз поблагодарила за присвоение ей звания почетного гражданина города.

Первая леди Мехрибан Алиева отметила важность двусторонних связей в сфере образования, культуры и других областях, подчеркнула, что президент Фонда Гейдара Алиева готова поддерживать реализацию проектов в этом направлении.

Вице-президент Болгарии Маргарита Попова выразила удовлетворение участием в V Бакинском международном гуманитарном форуме, отметила, что азербайджано-болгарские отношения находятся на высоком уровне, реализуемые нашими странами проекты вносят вклад в развитие этих отношений.

Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева также встретилась с государственным секретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой, находящейся в нашей стране для участия в V Бакинском международном гуманитарном форуме.

Первая леди Мехрибан Алиева коснулась значения тем, обсуждаемых на V Бакинском международном гуманитарном форуме, подчеркнула актуальность этих вопросов для всего мира. Мехрибан Алиева сказала, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном находятся на высоком уровне, наши народы связывают тесные братские узы.

Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова расценила итоги проведенного 26 сентября референдума по внесению дополнений и изменений в Конституцию Азербайджана как большую победу. Говоря об азербайджано-казахстанских отношениях, гостья отметила, что наши страны наладили хорошее сотрудничество в международных организациях и всегда поддерживают друг друга.

Гульшара Абдыкаликова преподнесла первой леди Азербайджана памятный подарок.