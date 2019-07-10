Мехрибан Алиева встретилась с президентом Бизнес-совета MEDEF

Мехрибан Алиева встретилась с президентом MEDEF

10 июля, 2019 16:16

https://report.az/storage/news/5adc07b7e92166ab7d49702e10ee12e1/cff04a5c-7fed-4d66-8380-8b636bfba153_292.jpg 10 июля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом Бизнес- совета Организации предпринимателей Франции - MEDEF Жофруа Ру де Безьоном. Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ.

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