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Мехрибан Алиева встретилась с президентом Бизнес-совета MEDEF

Мехрибан Алиева встретилась с президентом MEDEF

10 июля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом Бизнес- совета Организации предпринимателей Франции - MEDEF Жофруа Ру де Безьоном.

Как сообщает Report, информацию распространил АЗЕРТАДЖ. 

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