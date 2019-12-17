Михаил Гусман: Мехрибан Алиева придает большое значение развитию русского языка в Азербайджане

"Роль русского языка и его значение как языка межнационального общения очень высоко ценил и считал очень важной Гейдар Алиев. За годы руководства советской республикой, а затем и в качестве президента Азербайджана он делал очень многое для того, чтобы русский язык чувствовал себя языком общения в Азербайджане".

Об этом российскому бюро Report заявил выдающийся российский журналист, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Тот факт, что в стране не закрыта ни одна русская школа, работает Русский драматический театр, язык преподается в высших учебных заведениях - это следствие политики государства, которое сегодня с особой настойчивостью и целеустремленностью осуществляется президентом Ильхамом Алиевым. Огромную роль развития русского языка, как языка гуманитарного общения, играет и Фонд Гейдара Алиева. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева не просто придает этому большое значение, но и проводит целый ряд мероприятий, которые способствуют развитию языка. Не случайно именно здесь во время визита в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Мехрибан ханум была удостоена высокого российского ордена Дружбы за развитие культурных, гуманитарных связей между нашими странами, составной частью которых является поддержка русского языка в Азербайджане", - сказал он.