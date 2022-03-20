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Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Внешняя политика
20 марта 2022 г. 10:06
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, долголетия и счастья! Спасибо всем за поздравления, искренние и добрые пожелания! Мне очень дороги ваше внимание, забота и поддержка!

Прошу Аллаха упокоить души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспослать терпение их родным и близким! Пусть этот Новруз, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет хорошее настроение во все дома, дарует каждому очагу много радости, изобилия и благополучия! Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!"

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Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates people of Azerbaijan on Novruz holiday
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını təbrik edib

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