Мехрибан Алиева ознакомилась в Самарканде с выставкой "Краски Узбекистана"

10 ноября в рамках Саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первые леди других стран ознакомились в Самарканде с выставкой "Краски Узбекистана".

10 ноября в рамках Саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и первые леди других стран ознакомились в Самарканде с выставкой "Краски Узбекистана".

Как передает Report, первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева, первая леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи вместе посмотрели выставку.

Отметим, что на выставке представлены известные произведения из коллекции расположенного в Нукусе Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. Савицкого. Демонстрируемые здесь работы охватывают все направления изобразительного искусства Узбекистана ХХ века. Необыкновенная природа, древние памятники Узбекистана всегда были источником вдохновения для художников. Многие художники Каракалпакстана при своей жизни застали голубое Аральское море и полноводную Амударью и, впечатленные их красотой, создали прекрасные произведения.

Не только художники, родившиеся в Узбекистане, но и мастера кисти, приехавшие сюда из разных мест, очарованные живописной природой этого солнечного края, навсегда остались жить и творить на этой древней земле. Сегодня на выставке представлены и их работы.

Отметим, что на выставке демонстрируется более 90 произведений 14 художников.