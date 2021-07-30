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Мехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль

Мехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией в связи с лесными пожарами в Турции.
Внешняя политика
30 июля 2021 г. 15:17
Мехрибан Алиева: Боль турецкого народа – наша боль
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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей странице в Instagram публикацией в связи с лесными пожарами в Турции.

Report представляет текст публикации:

"С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva: "Türkiyə xalqının kədəri bizim kədərimizdir"

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