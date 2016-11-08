Мазахир Панахов будет наблюдать за процессом выборов в США

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Центризбиркома Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов отправился в США в связи с президентскими выборами в этой стране. Об этом сообщили Report в ЦИК.

Отмечается, что М.Панахов примет участие в различных мероприятиях, связанных с выборами, а также встретится с президентом IFES, главами верховных избирательных структур ряда стран и международных организаций. В день выборов председатель ЦИК будет наблюдать за процессом выборов в избирательных пунктах.

М.Панахов по приглашению президента IFES также примет участие в 7-й конференции Глобальной избирательной организации (GEO-7), которая пройдет 9 ноября.

В ходе визита в США председателя ЦИК сопровождает заведующий секретариатом комиссии Ровзат Гасымов.