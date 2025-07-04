Масуд Пезешкиан: Саммит ОЭС - это возможность осудить недавние атаки на Иран

13:59

Саммит ОЭС - это возможность осудить недавние атаки на Иран.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, в результате этих атак в Иране имелись человеческие жертвы, стране также нанесен значительный материальный ущерб.

"Конечно, наши вооруженные силы в соответствии со статьей 57 Устава Организации Объединенных Наций, законно защищая народ Ирана, его национальный суверенитет, территориальную целостность страны, предотвратили распространение войны в регионе", - отметил он.

Президент Ирана выразил благодарность официальным лицам стран региона, государствам-членам Организации исламского сотрудничества за их позицию во время недавнего кризиса. При этом он подчеркнул, что многие региональные и глобальные организации и блоки не продемонстрировали решительной позиции по осуждению атак на Исламскую Республику Иран. "Поэтому саммит ОЭС - это возможность осудить недавние атаки", - добавил Пезешкиан.