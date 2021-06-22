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Генсек СЕ: Предоставление Азербайджану карт минных полей является приоритетной задачей

Генсек СЕ: Предоставление Азербайджану карт минных полей является приоритетной задачей "Сегодня самый приоритетный вопрос - это разминирование азербайджанских земель".
Внешняя политика
22 июня 2021 г. 19:33
Генсек СЕ: Предоставление Азербайджану карт минных полей является приоритетной задачей
Мария Пейчинович

"Сегодня самый приоритетный вопрос - это разминирование азербайджанских земель".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович, отвечая на вопросы в ходе летней сессии ПАСЕ.

По ее словам, предоставление Азербайджану карт минных полей является приоритетным вопросом: "Совет Европы приветствует передачу Арменией карт минных полей Азербайджану и возвращение армянских пленных. Поскольку конфликт длится уже давно, на освобожденных территориях имеется большое количество мин. До тех пор, пока они не будут обнаружены, возвращение населения будет невозможно. Мы готовы поддержать Армению и Азербайджан для продолжения этой работы".

"Совет Европы, в свою очередь, готов сделать все возможное, чтобы создать и укрепить доверие между двумя странами в постконфликтный период", - добавила М.Пейчинович.

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Версия на английском языке CE: Armenia's handover of landmine maps to Azerbaijan is priority
Версия на азербайджанском языке Mariya Peyçinoviç: "Ermənistanın mina xəritələrini Azərbaycana verməsi prioritet məsələdir"

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