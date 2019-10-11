Вассилис Марагос : Финансирование проектов в Азербайджане - это вклад в будущее

После завершения окончательного этапа расширения в 2004-2005 гг, мы решили что должны вкладывать больше вложений на безопасность наших восточных партнеров во имя стабильности и развития нашего общего региона.

Как сообщает Report, об этом руководитель отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Вассилис Марагос заявил на проходящих в Баку структурных консультациях по будущему программы Восточного партнерства.

Он также отметил, что Европейский Союз планирует выделить порядка 2 млрд евро на развитие и расширение железнодорожной сети в пяти странах «Восточного партнерства» – Азербайджане, Грузии, Украине, Молдове и Беларуси. Такие планы являются частью проекта по расширению на восток Трансевропейской транспортной сети (TEN-T).

"Мы считаем финансирование программ и проектов в Азербайджане инвестициями в будущее. В целом мы смогли достичь многого. Нельзя забывать, что этот процесс проходит общими усилиями. ЕС достиг в Азербайджане открытия более 3000 мест в частном секторе. ЕС - самый крупный торговый и инвестиционный партнер Азербайджана. Это вопросы наших общих экономических интересов",- сказал он.

Он также подчеркнул, что на двусторонней основе были подписаны соглашения с каждой страной-членом программы Восточное партнерство. С Азербайджаном в вопросе о либерализации визового режима были сделаны некоторые подвижки: "Мы также договорились с Азербайджаном о приоритетах партнерства. Сейчас разрабатываем более углубленный документ "Соглашение о партнерстве", которое окончательно определит формат нашего сотрудничества".

Вассилис Марагос также отметил, что немаловажную роль в сотрудничестве Азербайджан-ЕС сыграла программа Erasmus, которая дает возможность азербайджанской молодежи получить европейское образование. По его мнению, крайне важно вкладываться в молодежь.

Кроме того, Малагос напомнил, что в первой половине 2020 в Брюсселе будут обсуждены новые приоритеты по ВП.