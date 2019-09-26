Эльмар Мамедъяров: Все страны-члены ООН должны исполнять резолюции Совбеза

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"Прежде всего, региональные организации не должны позволять случаи злоупотребления теми, кто грубо нарушает международное право и пропагандирует безнаказанность".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на министерских дебатах Совбеза ООН.

Выступивший на тему "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержании мира и безопасности: вклад ОДКБ, СНГ и ШОС в противодействие террористическим угрозам", заявил в завершении: "Очень важно, чтобы все страны-члены следовали международным обязательствам и исполняли соответствующие резолюции Совбеза ООН, как того требует Устав ООН. Они также должны быть уверены, что их территории не используются непосредственно или опосредствованно для террористической или связанной с ней преступной деятельностью, в частности под какими-либо предлогами или прикрытиями, или поддержкой и финансированием".