Мамедъяров: Турция и Россия играют важную роль в поддержании безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ "Отношения динамично развиваются практически во всех областях сотрудничества как с Турцией, так и с Россией, а Азербайджан уделяет особое внимание углублению связей с обеими странами". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью журналу The Business Year , комментируя турецко-российские отношения.

"Отношения Азербайджана как с Турцией, в качестве стратегического союзника, так и с Россией, в качестве стратегического партнера, имеют исторические корни, а объем подписанных документов, а также регулярные взаимные визиты являются еще одним доказательством прочных связей", - заявил Э. Мамедъяров, отметив, что современное состояние отношений между Россией и Турцией не является желательным для Азербайджана.

"И Турция, и Россия играют важную роль в поддержании безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа и за его пределами. Азербайджан по-прежнему заинтересован в расширении своих отношений с обеими странами всеми возможными способами. Мы надеемся, что в результате совместных усилий отношения между Россией и Турцией будут нормализованы путем диалога и взаимопонимания", - заявил глава МИД Азербайджана.