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    Махмуд Мамедгулиев: Состоится заседание подкомитета по торговле между ЕС и Азербайджаном

    Дата заседания подкомитета по вопросам энергетики из-за подготовки к саммиту Восточного партнерства пока не уточнена© Report

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в Брюсселе состоится заседание подкомитета по торговле между ЕС и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

    По его словам, во второй половине октября состоится заседание подкомитета по безопасности и правам человека: "Дата заседания подкомитета по вопросам энергетики из-за подготовки к саммиту "Восточного партнерства" пока не уточнена. Я не думаю, что до саммита будет проведено заседание. Пока заседания подкомитетов проходят в Брюсселе, поэтому мы ждем их предложений. В связи с этим мы также выражаем свое мнение".

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