​Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан возлагает определенные надежды на Рижский саммит Восточного партнерства

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан возлагает определенные надежды на Рижский саммит Восточного партнерства". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, по итогам саммита будет принята декларация: "Ведутся обсуждения в связи с декларацией. Азербайджан возлагает определенные надежды на Рижский саммит. Пока ведутся переговоры. После завершения этого процесса можно будет говорить о его деталях".

Замминистра отметил, что подписание какого-либо документа между Азербайджаном и Евросоюзом в рамках Рижского саммита не предусматривается.

Отвечая на вопрос о вступлении Азербайджана в ВТО, М.Мамедгулиев отметил, что в связи с этим поступили вопросы и предложения и в настоящее время они на стадии рассмотрения.