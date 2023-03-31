Махмуд Аббас: Сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной заслуживает похвалы

Вызывает восхищение широкая повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, взаимная поддержка в рамках международных организаций.

Широкая двусторонняя и многосторонняя повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, взаимная поддержка и солидарность в рамках международных организаций заслуживают похвалы.

Как сообщает Report, об этом сказал лидер Палестины Махмуд Аббас, принимая министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в рамках его официального визита в Палестину.

На встрече было отмечено, что инициативы, осуществляемые председателем Движения неприсоединения Азербайджаном в направлении усиления движения, в том числе координации деятельности государств-членов, заслуживают похвалы.