О нас

Махмуд Аббас: Сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной заслуживает похвалы

Махмуд Аббас: Сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной заслуживает похвалы Вызывает восхищение широкая повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, взаимная поддержка в рамках международных организаций.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 04:27
Махмуд Аббас: Сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной заслуживает похвалы

Широкая двусторонняя и многосторонняя повестка дня сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной, взаимная поддержка и солидарность в рамках международных организаций заслуживают похвалы.

Как сообщает Report, об этом сказал лидер Палестины Махмуд Аббас, принимая министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова в рамках его официального визита в Палестину.

На встрече было отмечено, что инициативы, осуществляемые председателем Движения неприсоединения Азербайджаном в направлении усиления движения, в том числе координации деятельности государств-членов, заслуживают похвалы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mahmud Abbas: “Azərbaycan və Fələstin arasında həmrəylik təqdirəlayiqdir”

Самое важное

Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi