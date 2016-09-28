Мадат Гулиев: Только совместными усилиями можно добиться эффективных результатов в обеспечении безопасности наших государств

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Прошло сравнительно небольшое время с момента нашего заседания в Минске, а также 15 заседания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств в июле этого года в Санкт-Петербурге. За это время в мире и наших странах произошли события, оказавшие определенное влияние на характер оперативной обстановки, обозначились новые элементы вызовов и угроз, требующих совместного обсуждения и выработки общих подходов по их разрешению".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев, выступая на 41-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Баку.

По его словам, в ходе заседания будет обсужден широкий спектр проблем обеспечения безопасности на пространстве СНГ, в числе которых борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также с транснациональной организованной преступностью.

"Практика нашего взаимодействия еще раз убеждает нас, что только совместными усилиями и посредством координации деятельности, обмена опытом и информации по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам, таким как терроризм и экстремизм, и агрессивный сепаратизм, и организованная преступность, можно добиться эффективных результатов в деле обеспечения стабильности и безопасности наших государств", - заявил М.Гулиев, отметив, что, как показывает опыт предыдущих лет, проведение совместных встреч в рамках СОРБ способствует эффективному совершенствованию навыков оперативной работы по предупреждению и пресечению различных угроз и дальнейшего сплочения усилий спецслужб стран СНГ.

Он выразил надежду, что заседание придаст дополнительный импульс для взаимодействия, как в многостороннем, так и в двустороннем уровнях по проблемам обеспечения общей безопасности, будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских связей и установлению тесных рабочих контактов, развитию взаимовыгодного сотрудничества.