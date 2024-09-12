О нас

Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха

Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на руководстве Армении лежит вина за события, происходившие в последние годы в Нагорном Карабахе.
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 21:40
Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на руководстве Армении лежит вина за события, происходившие в последние годы в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.

"И то, что случилось в Карабахе, - это вина только руководства Армении. Я их (власти Армении - ред.) предупреждал лично: отдай им (Азербайджану - ред.) эти территории. Тем более, они (власти Армении - ред.) же признавали, что это "не наши территории". Да, это не наши земли, это азербайджанские. Но мы (Армения - ред.) не отдадим - будем воевать", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что призывал к мирному урегулированию проблемы между Ереваном и Баку.

"Потом попросил Путина. Мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: "Реши эту проблему!", - рассказал Лукашенко.

На что, по его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: "Нет, мы будем воевать".

"Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам (Пашинян - ред.) Карабах признал, что это территория Азербайджана", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lukaşenko Qarabağ ətrafında baş verənlərə görə Ermənistan rəhbərliyini günahlandırıb

Экслюзивные новости

TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi