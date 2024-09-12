Лукашенко обвинил руководство Армении в событиях вокруг Карабаха

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на руководстве Армении лежит вина за события, происходившие в последние годы в Нагорном Карабахе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на руководстве Армении лежит вина за события, происходившие в последние годы в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на встрече с представителями разных национальностей, проживающих в Беларуси.

"И то, что случилось в Карабахе, - это вина только руководства Армении. Я их (власти Армении - ред.) предупреждал лично: отдай им (Азербайджану - ред.) эти территории. Тем более, они (власти Армении - ред.) же признавали, что это "не наши территории". Да, это не наши земли, это азербайджанские. Но мы (Армения - ред.) не отдадим - будем воевать", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что призывал к мирному урегулированию проблемы между Ереваном и Баку.

"Потом попросил Путина. Мы уже вдвоем начали просить Пашиняна: "Реши эту проблему!", - рассказал Лукашенко.

На что, по его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил: "Нет, мы будем воевать".

"Довоевались. И потом, чего сейчас обижаться на Россию или еще на нас? Ты же сам (Пашинян - ред.) Карабах признал, что это территория Азербайджана", - заявил он.