Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева 23 января приняли участие в мероприятии на тему "Ускорение устойчивости через инновации и сотрудн

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева приняли участие в мероприятии на тему "Ускорение устойчивости через инновации и сотрудничество" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщает Report, на мероприятии Лейла Алиева затронула экологические проблемы в регионе, особенно отметив, что экологическая ситуация в Каспийском море требует безотлагательного внимания. Она отметила, что в последние 10 лет наблюдается резкое снижение уровня Каспийского моря.

Она подробно рассказала участникам мероприятия об уникальной экосистеме Каспия, подчеркнув, что он является крупнейшим озером в мире, на которое приходится 40% общих водных ресурсов всех озер. Лейла Алиева отметила, что экологические проблемы Каспийского моря оказывают негативное влияние на популяцию фауны, включая каспийского тюленя, осетра и лосося.

Она сообщила о создании Центра исследований Каспийского моря, который был инициирован IDEA на COP29 в Баку. Центр будет заниматься научным изучением и мониторингом комплексных экологических проблем Каспийского моря, а также разработкой предложений по их решению.

В завершение выступления Лейла Алиева подчеркнула важность постоянного мониторинга, анализа и поддержки научных исследований для сохранения уникальной экосистемы Каспийского моря. Она призвала международных экспертов, исследовательские центры и все заинтересованные стороны разрабатывать совместные проекты и инициативы в данном направлении.