Лейла Абдуллаева встретилась с новым послом Франции в Азербайджане

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с новоназначенным послом Франции в нашей стране Анн Бойон (Anne Boillon).

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написала в Twitter.

"У нас состоялся искренний и очень полезный обмен мнениями с послом Анн Бойон перед отбытием в Азербайджан. Желаю послу успехов в ее важной миссии", - отметила Л. Абдуллаева.