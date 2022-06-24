Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 

Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность.
Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, отвечая на вопрос журналистов.
"Мы не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процесс постконфликтного урегулирования мы конечно же обсуждали. И база для этого процесса заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении.
После событий сентября-ноября 2020 года все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, по сути утратили свою актуальность" - заявил глава МИД РФ.