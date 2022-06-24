Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность

Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность.

Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процесс постконфликтного урегулирования мы конечно же обсуждали. И база для этого процесса заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении.

После событий сентября-ноября 2020 года все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, по сути утратили свою актуальность" - заявил глава МИД РФ.