О нас

Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 

Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность  Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность.
Внешняя политика
24 июня 2022 г. 13:39
Лавров: Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность 

Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность.

Как передает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, отвечая на вопрос журналистов.

"Мы не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процесс постконфликтного урегулирования мы конечно же обсуждали. И база для этого процесса заключается в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении.

После событий сентября-ноября 2020 года все те наработки, которые имелись и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, по сути утратили свою актуальность" - заявил глава МИД РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке OSCE Minsk Group ceased its activities, says Russian FM
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: “ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətini dayandırıb”

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi