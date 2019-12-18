Латвийский депутат: За последние 25 лет Азербайджан прошел образцовый путь развития

"Отношения между Латвией и Азербайджаном опираются на исторические основы и одновременно формируются соответственно современным вызовам".

Об этом европейскому бюро Report завил депутат Сейма (парламента) Латвии от правящей партии Александр Кирштейнс.

Он отметил, что сегодня в Латвии реализуются азербайджанские проекты по различным сферам : "В Азербайджане идет аналогичный процесс. Мы очень хотим, чтобы эта динамика развивалась по возрастающей".

По словам депутата, азербайджанцы в Латвии осуществляют деятельность в различных сферах, им принадлежат особые заслуги в экономической и политической жизни Латвии: "Мы приветствуем это. Так создаются прочные основы дружбы азербайджанского и латвийского народов".

А.Кирштейнс отметил, что на сегодняшний день в регионе и, в частности, среди стран бывшего Советского союза Азербайджан прошел серьезный путь развития.

"Азербайджан, получивший независимость как и другие страны после развала СССР, за последние 25 лет прошел образцовый путь развития, построил светское общество на основе прочных традиций толерантности", - подчеркнул депутат.