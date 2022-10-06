Кямран Алиев: Армения не предоставляет информацию о пропавших без вести в I Карабахской войне

Армения уклоняется от предоставления информации о пропавших без вести гражданах Азербайджана в период I Карабахской войны и пытается снять с себя ответственность.

Армения уклоняется от предоставления информации о пропавших без вести гражданах Азербайджана в период I Карабахской войны и пытается снять с себя ответственность.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев заявил во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

По его словам, родители и родственники пропавших без вести в период I Карабахской войны до сих пор подают обращения в связи с этим: "Я неоднократно поднимал этот вопрос на встрече с армянскими коллегами. Однако, к сожалению, они уклоняются от этого и стараются снять с себя ответственность. Сегодня мы взяли образцы ДНК у некоторых родственников пропавших без вести лиц. Пытаемся установить личности по мере обнаружения останков. Уже установлена личность некоторых из них. Массовые захоронения помогут нам сократить число пропавших без вести лиц".