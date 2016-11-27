 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Квирикашвили назвал отношения с Азербайджаном стратегически важными

    Не будет никакого компромисса по вопросу территориальной целостности страны и суверенитета, - сказал Квирикашвили

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии за четыре года будут проведены налоговая, пенсионная и правоохранительная реформы.

    Как передает Report, со ссылкой на "Кавказский узел", об этом заверил Георгий Квирикашвили, назначенный сегодня премьер-министром страны.

    26 ноября Георгий Квирикашвили представил депутатам правительственную программу "Свобода, быстрое развитие и благополучие".

    "Программа правительства является амбициозной и реалистичной". - сказал премьер-министр. При этом Квирикашвили заявил о важности региональных отношений, назвав "стратегически важными отношения с Азербайджаном и Турцией".

    "Разумеется, важны отношения с Россией. Не будет никакого компромисса по вопросу территориальной целостности страны и суверенитета", - сказал Квирикашвили.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi