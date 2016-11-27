Квирикашвили назвал отношения с Азербайджаном стратегически важными

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Грузии за четыре года будут проведены налоговая, пенсионная и правоохранительная реформы.

Как передает Report, со ссылкой на "Кавказский узел", об этом заверил Георгий Квирикашвили, назначенный сегодня премьер-министром страны.

26 ноября Георгий Квирикашвили представил депутатам правительственную программу "Свобода, быстрое развитие и благополучие".

"Программа правительства является амбициозной и реалистичной". - сказал премьер-министр. При этом Квирикашвили заявил о важности региональных отношений, назвав "стратегически важными отношения с Азербайджаном и Турцией".

"Разумеется, важны отношения с Россией. Не будет никакого компромисса по вопросу территориальной целостности страны и суверенитета", - сказал Квирикашвили.