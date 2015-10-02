Кувейт оказал благотворительную помощь в Азербайджане на сумму более 16 тыс. долларов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ При непосредственном участии посла Кувейта в Азербайджане Сауда Абдулазиза аль-Руми продолжается оказание благотворительной помощи Кувейта в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Кувейта в Азербайджане, одна из таких акций состоялась по линии "Дома закята Кувейта" и Всемирной исламской благотворительной организации.

Так, в 2015 году в дни праздника Гурбан-байрамы были совершены жертвоприношения на сумму 16 500 долларов США. По линии 4 местных благотворительных организаций помощь была оказана в общей сложности 900 семьям беженцев, вынужденных переселенцев, инвалидов, шехидов и сиротам.