Кто представит Азербайджан на инаугурации Джозефа Байдена?

В инаугурации президента США участвуют руководители диппредставительств в этой стране

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов может представить официальный Баку на церемонии инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Согласно существующей практике, в инаугурации президента США участвуют руководители диппредставительств в этой стране. На данном этапе в связи с инаугурацией будет применен этот опыт", - подчеркнула она.

Спикер МИД отметила, что в настоящее время нет конкретики в связи с участием Азербайджана в церемонии: "Сейчас ситуация такова, что идет ряд процессов - подготовка и прочее. Только 20 января будет точно известно. При нынешней ситуации с пандемией нужно внести ясность, в какой форме пройдет церемония инаугурации президента США".

3 ноября 2020 года в США состоялись президентские выборы. По итогам, кандидат от оппозиционной Демократической партии, 79-летний сенатор Джозеф Байден победил кандидата от партии Республиканцев, действующего президента Дональда Трампа. 20 января Дж.Байден принесет присягу в качестве президента.