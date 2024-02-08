Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане

Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане

Ни одна страна мира не может похвастаться такой явкой на президентские выборы, которая наблюдалась вчера в Азербайджане.

https://static.report.az/photo/c7c3ca9e-3433-3298-967a-0fcf8b76f2d4.jpg https://static.report.az/photo/c7c3ca9e-3433-3298-967a-0fcf8b76f2d4.jpg

Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой на президентские выборы, которая наблюдалась вчера в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом заявил политолог Игорь Коротченко на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане. "Это показатель зрелости азербайджанского гражданского общества и высокой ответственности избирателей. Понимание того, что их голоса, их вклад реально определяет будущее страны. Потому что президент - это олицетворение государства, и люди шли голосовать за того кандидата, который, по мнению азербайджанского народа, должен вести страну вперед", - сказал он. По словам Коротченко, победа Ильхама Алиева не просто была предопределена всенародной поддержкой его курса. Такой итог связан с тем, что его политика отражает национальные интересы и не подвержена никакому давлению извне. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Azərbaycanda prezident seçkilərindəki seçici fəallığı Avropanın heç bir ölkəsində ola bilməz”