Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане

Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой на президентские выборы, которая наблюдалась вчера в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил политолог Игорь Коротченко на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.
"Это показатель зрелости азербайджанского гражданского общества и высокой ответственности избирателей. Понимание того, что их голоса, их вклад реально определяет будущее страны. Потому что президент - это олицетворение государства, и люди шли голосовать за того кандидата, который, по мнению азербайджанского народа, должен вести страну вперед", - сказал он.
По словам Коротченко, победа Ильхама Алиева не просто была предопределена всенародной поддержкой его курса. Такой итог связан с тем, что его политика отражает национальные интересы и не подвержена никакому давлению извне.