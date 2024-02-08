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Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане

Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане Ни одна страна мира не может похвастаться такой явкой на президентские выборы, которая наблюдалась вчера в Азербайджане.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 11:40
Коротченко: Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой, как было на выборах в Азербайджане

Ни одна страна ЕС не может похвастаться такой явкой на президентские выборы, которая наблюдалась вчера в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил политолог Игорь Коротченко на пресс-конференции по итогам мониторинга президентских выборов в Азербайджане.

"Это показатель зрелости азербайджанского гражданского общества и высокой ответственности избирателей. Понимание того, что их голоса, их вклад реально определяет будущее страны. Потому что президент - это олицетворение государства, и люди шли голосовать за того кандидата, который, по мнению азербайджанского народа, должен вести страну вперед", - сказал он.

По словам Коротченко, победа Ильхама Алиева не просто была предопределена всенародной поддержкой его курса. Такой итог связан с тем, что его политика отражает национальные интересы и не подвержена никакому давлению извне.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Azərbaycanda prezident seçkilərindəki seçici fəallığı Avropanın heç bir ölkəsində ola bilməz”
Версия на английском языке Korotchenko: No EU country can boast of such turnout as in Azerbaijan

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