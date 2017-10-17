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    Король Саудовской Аравии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

    Желаю народу и правительству братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания© East News/ Abd Rabbo Ammar

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Хранитель двух благородных святынь, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

    Ваше превосходительство, мой брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

    От имени народа и правительства Королевства Саудовская Аравия, от себя лично передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня государственной независимости Вашей страны. Желаю Вам здоровья и счастья, народу и правительству братской Азербайджанской Республики - устойчивого развития и процветания.

    С уважением и почтением к Вашему превосходительству,

    Ваш брат,

    Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд,

    Хранитель двух благородных святынь,

    Король Саудовской Аравии".

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