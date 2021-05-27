Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благосостояния".