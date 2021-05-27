Король Иордании поздравил президента Азербайджана

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу – постоянного прогресса и благосостояния".