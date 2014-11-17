Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ С 1 декабря консульский отдел посольства России в Азербайджане переходит на новый порядок работы с использованием системы "Электронная очередь". Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства, с 1 декабря запись для подачи документов на оформление загранспаспортов, гражданства, виз, осуществление нотариальных действий, ЗАГС, юридических консультаций будет осуществляться в интернете по адресу WWW.MIDPASS.RU.

Зарегистрироваться в "Электронной очереди" можно также через терминал, расположенный у входа в консульский отдел посольства.