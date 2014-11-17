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    Консульский отдел посольства России в Азербайджане переходит на новый порядок работы

    Для подачи документов будет использоваться система Электронная очередь

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ С 1 декабря консульский отдел посольства России в Азербайджане переходит на новый порядок работы с использованием системы "Электронная очередь". Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства, с 1 декабря  запись для подачи документов на оформление загранспаспортов, гражданства, виз, осуществление нотариальных действий, ЗАГС, юридических консультаций будет осуществляться в интернете по адресу WWW.MIDPASS.RU.  

    Зарегистрироваться в "Электронной очереди" можно также через терминал, расположенный у входа в консульский отдел посольства. 

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