Комитет по внешним связям Сената США утвердил кандидатуру посла в Азербайджане

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Комитет по внешним связям Сената США утвердил Роберта Фрэнсиса Секуту на посту посла США в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию "Голос Америки", Роберт Ф.Секута обладает весьма богатым дипломатическим опытом.

Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США по энергетике, санкциям и сырьевым товарам в Бюро Госдепартамента по вопросам энергетики и бизнеса.

Новый американский посол является выпускником Джорджтаунского университета и имеет степень магистра Школы глобального менеджмента и Национального военного колледжа.

О своем намерении назначить представителя штата Нью-Йорк Р.Ф.Секуту Белый дом объявил еще в начале июля.

Выступая на сентябрьских слушаниях в Комитете по внешним делам Сената, Секута подчеркивал, что Азербайджан является страной с богатой историей и с потенциалом для блестящего будущего: "США и Азербайджан выступают за стабильный, демократический и процветающий Азербайджан, имеющий стратегические отношения с США и нашими европейскими союзниками".

Секута сменил на посту поста Ричарда Морнингстара, завершившего полномочия летом этого года и уже покинувшего Азербайджан. Дата прибытия нового посла в Азербайджан пока неизвестна.