 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Комитет по внешним связям Сената США утвердил кандидатуру посла в Азербайджане

    О своем намерении назначить Секуту на эту должность Белый дом объявил еще в начале июля

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Комитет по внешним связям Сената США утвердил Роберта Фрэнсиса Секуту на посту посла США в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на радиостанцию "Голос Америки", Роберт Ф.Секута обладает весьма богатым дипломатическим опытом.

    Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США по энергетике, санкциям и сырьевым товарам в Бюро Госдепартамента по вопросам энергетики и бизнеса.

    Новый американский посол является выпускником Джорджтаунского университета и имеет степень магистра Школы глобального менеджмента и Национального военного колледжа.

    О своем намерении назначить представителя штата Нью-Йорк Р.Ф.Секуту Белый дом объявил еще в начале июля.

    Выступая на сентябрьских слушаниях в Комитете по внешним делам Сената, Секута подчеркивал, что Азербайджан является страной с богатой историей и с потенциалом для блестящего будущего: "США и Азербайджан выступают за стабильный, демократический и процветающий Азербайджан, имеющий стратегические отношения с США и нашими европейскими союзниками".

    Секута сменил на посту поста Ричарда Морнингстара, завершившего полномочия летом этого года и уже покинувшего Азербайджан. Дата прибытия нового посла в Азербайджан пока неизвестна. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi