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Комиссия ТюркПА приняла новый законопроект

Комиссия ТюркПА приняла новый законопроект На проходящем в Баку заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) принят новый законопроект.
Внешняя политика
22 апреля 2022 г. 12:50
Комиссия ТюркПА приняла новый законопроект

На проходящем в Баку заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) принят новый законопроект.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен вопрос принятия модельного законопроекта "О развитии социального предпринимательства".

О законопроекте рассказала член комиссии, депутат Мажилиса парламента Казахстана Лаззат Рамазанова.

По ее словам, этот закон будет способствовать развитию связей между странами-членами организации.

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Версия на азербайджанском языке TÜRKPA komissiyası yeni qanun layihəsi qəbul edib

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