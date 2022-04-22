Комиссия ТюркПА приняла новый законопроект

На проходящем в Баку заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) принят новый законопроект.

На проходящем в Баку заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) принят новый законопроект.

Как сообщает Report, в повестку заседания включен вопрос принятия модельного законопроекта "О развитии социального предпринимательства".

О законопроекте рассказала член комиссии, депутат Мажилиса парламента Казахстана Лаззат Рамазанова.

По ее словам, этот закон будет способствовать развитию связей между странами-членами организации.