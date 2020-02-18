Комиссар ЕС посетит Азербайджан - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливером Вархели.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи в атмосфере взаимовыгодного партнерства стороны обсудили текущие переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном об эффективном сотрудничестве, а также о правовой основе двусторонних отношений. В частности, речь шла о текущем состоянии торговых переговоров и встрече с комиссаром ЕС по торговле.

Комиссар О.Вархели подчеркнул важность активизации переговоров между ЕС и Азербайджанской Республикой по новому проекту соглашения и предложил завершить работу над документом в ходе мероприятия, согласившись на саммит Восточного партнерства ЕС, который состоится в июне 2020 года.

Э.Мамедъяров пригласил О.Вархели посетить Азербайджан для обсуждения дальнейших вопросов, представляющих взаимный интерес, и определения новых возможностей для расширения сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В свою очередь, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении приветствовал это предложение.